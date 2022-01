Metade da Europa estará infectada pela ômicron em dois meses, prevê OMS

Apoie o 247

Sputnik - O chefe da OMS Europa, Hans Kluge, apareceu junto a especialistas para atualizar a situação da pandemia, traçar metas e ajudar países e a população a encararem os novos desafios apresentados pela variante Ômicron.

"Seguindo o ritmo atual, o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde [IHME, na sigla em inglês] prevê que mais de 50% da população da região [europeia] vai ser infectada com Ômicron nas próximas seis a oito semanas", disse Kluge.

Também foi informado no evento que os dados coletados nas últimas semanas confirmaram que a Ômicron é altamente transmissível, por conta de uma mutação que facilita sua entrada em células humanas. Essa característica é o que a torna capaz de infectar pessoas que já tiveram a doença e também os vacinados.

"Permitam-me reiterar que as vacinas atualmente aprovadas continuam a fornecer boa proteção contra doenças graves e morte, inclusive para a Ômicron. [...] Tomando o exemplo da Dinamarca, onde os casos desta variante explodiram nas últimas semanas: a taxa de hospitalização para pacientes não vacinados foi seis vezes maior do que para aqueles que foram totalmente vacinados até a semana do Natal", frisou o chefe da OMS Europa.

Hans Kluge também demonstrou preocupação com a chegada da nova variante com maior força nos países do oriente, em especial os com baixa porcentagem da população vacinada.

"Hoje, a variante Ômicron representa uma nova onda indo de oeste para leste, varrendo a região, além do aumento da variante Delta, que todos os países estavam gerenciando até o final de 2021", comentou Kluge.

A OMS reforçou o "mantra" de combate e prevenção à COVID-19, em especial agora com a variante Ômicron, durante a coletiva de imprensa transmitida ao vivo.

