Metade da população brasileira vive em cidades que já registraram coronavírus

247 - Pelo menos metade da população brasileira vive em municípios que já registraram casos coronavírus. O número de cidades com infecções reportadas é de 362 - aumentou dez vezes nos últimos 15 dias. A quantidade representa apenas 6,5% do total de cidades do País, mas o surto atinge parcela expressiva da população por estar concentrado nas áreas mais populosas do Brasil. É o que aponta um levantamento feito pelo jornal O Estado de S.Paulo com base em dados compilados pela plataforma colaborativa Brasi.io, que levando em consideração boletins divulgados diariamente pelas 27 Secretarias Estaduais da Saúde.

Em meados de março 32 cidades tinham casos confirmados da covid-19, o que afetava uma população de 43,1 milhões. No dia 30, 15 dias depois, o número de municípios atingidos passou para 362 e o número de pessoas atingidas aumentou para 106 milhões, alta de 146%.

São Paulo e Rio Grande do Sul são os estados com o maior número de municípios afetados: 49 cada um. Santa Catarina e Paraná aparecem em seguida no ranking, com 39 e 33 cidades atingidas, respectivamente.

