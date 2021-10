México vai usar vacina cubana Abdala para imunizar contra Covid

Imunizante cubano será o 8ª a ser usado no programa de imunização do país; presidente Lopez Obrador falou em relação de 'cooperação' e 'solidariedade' com o país socialista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Do Opera Mundi - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou que o país vai adquirir as vacinas cubanas Abdala, no marco de um acordo entre a ilha e o país norte-americano que está em vias de concretizado.

“Há um acordo com o Governo de Cuba para adquirir vacinas, mas que ainda não foi possível de ser concretizado", declarou o mandatário, afirmando que esta negociação é resultado da relação de cooperação com o país socialista, "especialmente na área médica".

“Temos muito boas relações de cooperação para o desenvolvimento e solidariedade internacional”, disse López Obrador, destacando a intenção de “continuar trabalhando juntos". As declarações foram dadas no último dia 14, durante a conferência matinal realizada pelo presidente.Em agosto, a Comissão Federal de Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris) já havia divulgado uma nota com "parecer técnico favorável" à vacina Abdala, elaborada pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba.

PUBLICIDADE

De acordo com a agência sanitária, o biológico "é feito com a proteína recombinante do domínio de ligação ao receptor do vírus SARS-CoV-2".

Até o momento, o México aprovou oito vacinas anticovid para uso emergencial: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik V, Moderna e Janssen, além da Covaxin, que ainda não é aplicada no país. A Abdala será a nona.

PUBLICIDADE

Além disso, o presidente López Obrador lembrou durante a coletiva de quinta-feira (14/10) que 40 bilhões de dólares foram alocados para a aquisição de vacinas contra covid-19, para que até o dia 31 deste mês toda a população com mais de 18 anos tenha pelo menos uma dose do medicamento.

Irã, Nicarágua e Venezuela são países que usam vacinas fabricadas na ilha - sejam as doses da Soberana, sejam as da Abdala.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: