O presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou no dia 26 de maio que o Departamento de Inteligência realize investigações sobre a origem do novo coronavírus e entregue um relatório dentro de 90 dias. Ao mesmo tempo, ele enfatizou que vai pressionar a China, junto com seus parceiros, para participar da investigação internacional edit

Rádio Internacional da China - A decisão de Biden de realizar investigações sobre a origem do novo coronavírus e ao mesmo tempo, a afirmação de que vai pressionar a China, junto com seus parceiros, para participar da investigação internacional são completamente absurdas.

Primeiro, o rastreamento da origem do vírus é um trabalho científico, por que o departamento de inteligência está responsável pela tarefa? Segundo, o rastreamento da origem do Covid-19 na China já terminou no final de março com o lançamento do relatório da Organização Mundial da Saúde, e os EUA não têm razão de exigir algo da China nesta questão. A conduta de Biden é exatamente uma presunção de culpa.

O relatório da OMS já concluiu que é extremamente impossível que o Covid-19 saiu de um laboratório e contagiou pessoas. A decisão de Biden demonstra mais uma vez que os EUA consideram a China como seu maior adversário. Quer republicanos, quer democratas, estão reprimindo a China para tentar conseguir mais votos.

Os norte-americanos continuam andando na contramão da ciência com seu egoísmo e vista curta e atrapalhando a cooperação internacional na luta contra a pandemia.

O rastreamento da origem do novo coronavírus é uma missão global. Focar apenas na China é uma politização do assunto. Vale lembrar que em março de 2020, o ex-diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Robert Redfield, admitiu que algumas vítimas fatais da gripe que começou em setembro de 2019, de fato, foram infectadas pelo novo coronavírus.

Além disso, os EUA têm centenas de laboratório biológicos espalhados em todo o mundo. O laboratório Fort Detrick no Estado de Maryland foi fechado de repente em julho de 2019 e, logo depois, ocorreu uma divulgação da doença de cigarro eletrônico em uma comunidade do estado vizinho da Virgínia. Os doentes tiveram sintomas muito semelhantes aos dos pacientes de Covid-19. Este caso também deve ser investigado para o rastreamento da origem do novo coronavírus.

O jornal USA Today reportou que, desde 2003, ocorreram centenas de acidentes de contatos entre o ser humano e micro-organismos fatais em laboratórios americanos. Por isso, o mundo tem o direito de saber quais são as ameaças de tais laboratórios para a saúde pública.

A China convidou a OMS para realizar o rastreamento da origem do novo coronavírus

