Mídia chinesa defende que EUA sejam investigados no rastreamento da origem do novo coronavírus

Rádio Internacional da China - O secretariado da Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou seu plano sobre o rastreamento da origem do novo coronavírus na segunda fase da pandemia no mundo, proposta que contrariou a posição a China e de vários países.

Até agora, 55 nações enviaram cartas ao secretário-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendendo critério científico nas investigações sobre o vírus, além de advertirem sobre a manipulação política nos procedimentos.

A China foi o primeiro país a relatar a epidemia do novo coronavírus à OMS e tem adotado uma posição aberta e transparente sobre o rastreamento. Por duas vezes, o país convidou especialistas da agência internacional para realizar pesquisas de identificação do vírus em território chinês.

Entretanto, os EUA, país com mais casos confirmados e óbitos de Covid-19, devem ser investigados prioritariamente sobre a origem do novo coronavírus.

Até hoje, o governo norte-americano não respondeu dois questionamentos da comunidade internacional: por que o Laboratório Biológico Fort Detrick, a maior base de armas bioquímicas do país, fechou repentinamente em julho de 2019? Qual é a relação desse laboratório com a doença respiratória não explicada e a "doença do cigarro eletrônico", que eclodiu nos EUA naquela época?

É importante notar que Robert Redfield, ex-diretor do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, admitiu, em março do ano passado, que algumas das pessoas que morreram na temporada do vírus Influenza (gripe), que começou em setembro de 2019, estavam, na verdade, infectadas com o novo coronavírus.

Um relatório de pesquisa divulgado pelo National Institutes of Health, em junho deste ano, apontou que o vírus causador da Covid-19 havia se espalhado nos EUA já em dezembro de 2019. Quando o "caso zero" apareceu em território norte-americano? Se os Estados Unidos se consideram tão abertos e transparentes, deveriam liberar o acesso de especialistas internacionais ao Laboratório Biológico Fort Detrick.

Justamente porque os EUA têm muitas dúvidas sobre a prevenção e o controle da pandemia, cada vez mais nações pedem que o país seja investigado para que se possa conhecer a origem da atual crise sanitária global. O jornal coreano "The Korea Times" apontou, em uma notícia recente, que "se for realmente necessário iniciar um novo trabalho global de rastreamento do novo coronavírus, os EUA deveriam ser investigados".

O jornal espanhol "Insurreição" publicou um artigo afirmando que o governo do presidente Joe Biden ainda não esclareceu muitos comportamentos suspeitos. Somente elucidando essas questões, pode-se encontrar a origem do vírus, associou o jornal espanhol.

Até a segunda-feira (19), 750 mil internautas chineses haviam se manifestado em favor de uma investigação no laboratório norte-americano e em outras unidades de pesquisa estadunidenses, para esclarecer a verdade sobre o surgimento do vírus causador da Covid-19.

A opinião pública não pode ser ignorada. Os EUA devem permitir o acesso dos investigadores internacionais para que uma explicação seja apresentada ao mundo.

