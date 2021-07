Mídia chinesa diz que OMS deve respeitar a opinião pública sobre investigação no laboratório de Fort Detrick

Rádio Internacional da China - Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciar o plano para a segunda etapa de pesquisa de rastreamento do novo coronavírus e não excluir a possibilidade de “vazamento de laboratório”, é cada vez mais crescente o apelo da comunidade internacional para que se inicie uma investigação sobre o laboratório bioquímico de Fort Detrick, localizado no estado de Maryland, nos EUA. Até as 18 horas do dia 27 de julho, horário de Beijing, mais de 14 milhões de internautas chineses assinaram uma carta aberta conclamando a OMS a investigar o laboratório de Fort Detrick.

Em julho de 2019, militares dos EUA fecharam repentinamente esse laboratório bioquímico. No mesmo mês, a “pneumonia do cigarro eletrônico”eclodiu em diversos estados estadunidenses, cujos sintomas são muito semelhantes aos do novo coronavírus. As pessoas suspeitam que um vazamento do vírus pode ter ocorrido no laboratório de Fort Detrick. Entretanto, o governo norte-americano se recusou a revelar mais informações com o pretexto de “segurança nacional”.

Já terminaram os trabalhos na China quanto ao rastreamento da origem do vírus. No relatório conjunto divulgado no final de março, a OMS concluiu que é “muito improvável” que o novo coronavírus tenha vazado de um laboratório chinês. Neste contexto, o laboratório de Fort Detrick, alvo de suspeitas, deve ter prioridade na investigação. Isso é tanto uma necessidade de pesquisa científica quanto a voz do público global.

No entanto, como o maior suspeito na origem da epidemia, os EUA recusaram a cooperação e aproveitaram os trabalhos de rastreio para realizar manipulação política. Desde maio deste ano, o governo Joe Biden exagerou na questão do rastreamento do novo coronavírus na tentativa de difamar a China. Para alcançar seus objetivos, os EUA exigiram que departamentos de inteligência emitissem um chamado relatório de rastreamento dentro de 90 dias, enquanto criaram rumores, manipularam a opinião pública e até ameaçaram a OMS. As condutas irracionais interromperam a ordem global de rastreio da epidemia.

O que o mundo quer é a verdade, e não manipulação política. De acordo com um relatório de sondagem online divulgado pelo think tank da CGTN no dia 26 deste mês, 80% dos internautas participantes da votação acreditam que a questão do rastreamento já foi politizada. A OMS deve realizar uma investigação aprofundada sobre Fort Detrick e outros 200 laboratórios biológicos dos EUA no exterior, dando uma resposta à ciência e devolvendo ao mundo a verdade.

