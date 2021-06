Miguel Nicolelis: “chegamos a 500.000 mortos e estamos permitindo que a terceira onda seja acelerada no Brasil”

Neurocientista diz que novo marco de óbitos do qual país se aproxima é estarrecedor: “É como se a população de Florianópolis desaparecesse num piscar de olhos” edit

247 - O neurocientista Miguel Nicolelis, em análise concedida ao portal El País, observa o panorama do país prestes a alcançar a marca de meio milhão de mortos na pandemia:

“Chegamos a 500.000 mortos e estamos permitindo que a terceira onda seja acelerada no Brasil”, diz ele.

O cientista aponta que, de acordo com os dados oficiais, o Brasil voltou à liderança no ranking dos países onde mais se morre por covid-19 no planeta.

“É como se Florianópolis sofresse um ataque nuclear e toda a população da cidade, por volta de 500.000 habitantes, desaparecesse num piscar de olhos.”

