Ministério da Ciência e Tecnologia libera o uso comercial da Sputnik V no Brasil

Sputnik - O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) aprovou nesta segunda-feira (26) a liberação comercial da vacina russa Sputnik V.

A decisão foi tomada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), ligada à pasta, e anunciada momentos antes da reunião final para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidir se autoriza ou não a importação da Sputnik V.

A CTNBio analisou a liberação comercial da Sputnik V a partir de informações apresentadas à pasta pelo laboratório brasileiro União Química, que quer produzir o imunizante da Rússia no Brasil.

Em nota, o MCTI, "para que qualquer organismo geneticamente modificado seja introduzido no mercado, é necessário que seja liberado para uso comercial pela CTNBio, como alguns tipos de vacinas, a exemplo da Sputnik V".

No texto divulgado pelo ministério, o ministro Marcos Pontos destacou que a aprovação por parte da CTNBio aconteceu antes do prazo final, 28 de abril, e é consequência dos esforços do governo, escreve a CNN.

Ainda nesta segunda-feira (26), as redes sociais da vacina Sputnik V fizeram uma série de publicações defendendo o uso do imunizante no Brasil. "Prezada Anvisa, não temos tempo a perder. Deixe-nos começar a salvar vidas no Brasil. A Sputnik V foi autorizada em 61 países com uma população de mais de 3 bilhões de pessoas", diz uma das mensagens.

​Apesar da decisão da CTNBio, a importação só poderá ocorrer caso a Anvisa autorize a operação. Na semana passada, Jair Bolsonaro e o presidente russo Vladimir Putin chegaram a conversar sobre a importação do imunizante. No entanto, o pedido feito à Anvisa pela farmacêutica brasileira União Química para o uso emergencial da vacina russa ainda não foi autorizado.

