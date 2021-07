Ministério da Saúde ainda não reconhece eficácia da terceira dose

247 - Por enquanto, o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. A secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 da pasta, Rosana Leite, disse que a possibilidade ainda é estudada pelos órgãos competentes.

"Não recomendamos ainda terceiras doses de quaisquer que sejam os imunizantes. Essas tratativas são motivos de estudos, de análises, aqui no Ministério, através das nossas Câmaras Técnicas", disse Leite, em entrevista coletiva no Ministério da Saúde nesta segunda-feira (26).

Diversos países vêm considerando a medida. No Chile, uma pesquisa em estágio avançado recomenda a aplicação de uma terceira dose da CoronaVac. O estudo com voluntários mostra que os níveis de anticorpos diminuíram após seis meses. (Com informações do Estadão).

