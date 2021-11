Ministério da Saúde antecipa negociações para comprar vacinas da Pfizer e imunizar crianças

A ideia da pasta é adquirir 100 milhões de doses, com as primeiras 40 milhões destinadas às crianças edit

247 - O Ministério da Saúde negocia com a Pfizer a aquisição de 40 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para imunizar crianças de 5 a 11 anos. As conversas com a farmacêutica americana, que estão em estágio avançado, ocorrem antes mesmo de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso dessa vacina nesse grupo etário.

A ideia da pasta é adquirir 100 milhões de doses, com as primeiras 40 milhões destinadas às crianças. A Anvisa já analisa o pedido de uso.

As 40 milhões de doses são suficientes para vacinar com duas doses todas as crianças brasileiras nesta faixa etária, segundo o Ministério da Saúde. (Com informações do jornal O Tempo).

