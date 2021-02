Ministério da Saúde assina contrato para adquirir 20 milhões de doses da vacina Covaxin contra a Covid-19

247 - O Ministério da Saúde assinou nesta quinta-feira, 25, um contrato para compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, da farmacêutica indiana Bharat Biotech, por R$ 1,6 bilhão.

O acordo foi fechado com o laboratório Precisa Medicamentos, empresa brasileira que tem uma parceria com a Bharat Biotech e deve receber as doses importadas.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, a previsão é que 8 milhões de doses da Covaxin cheguem já no mês de março, enquanto mais 8 milhões seriam entregues em abril e 4 milhões em maio.

A vacina, entretanto, ainda não tem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas o ministro Eduardo Pazuello (Saúde) disse em reunião com secretários de saúde que a previsão é que a empresa solicite esse aval nos próximos dias.

