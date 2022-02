Ministério da Saúde confirma 3 casos da linhagem BA.2 da variante ômicron

Foram dois casos em São Paulo e um no Rio de janeiro edit

247 - O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (4) que foram identificados no Brasil três casos da linhagem BA.2 da variante ômicron - dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

De acordo com o portal G1, as autoridades de saúde do Rio não sabem se a pessoa infectada esteve recentemente na Ásia ou na Europa, continentes onde aumentou o número de casos de Covid-19 relacionados à subvariante BA.2.

A pasta não detalhou informações sobre os casos do estado de São Paulo.

Confiram a distribuição por variante publicada no G1:

68,15% da delta

51,55% da gama

10,43% da ômicron (em 15 estados)

0,93% da alfa (17 estados)

0,01% da beta (5 casos em São Paulo, Bahia e Goiás)

