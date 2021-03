Ministério da Saúde deve fechar acordo de vacinas com Pfizer e Janssen na próxima semana

O MS negocia a aquisição de 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões da Janssen. A primeira requer duas doses para imunização contra Covid-19, com eficácia de 94%, e a segunda requer somente uma, com eficácia de 85% edit

247 - O Ministério da Saúde afirmou, nesta sexta-feira, 12, que deve fechar contratos com a Pfizer e a Janssen na próxima semana, para adquirir vacinas contra a Covid-19. O secretário-executivo do ministério, Elcio Franco, disse que os contratos só dependem de análise final do setor jurídico das duas empresas.

"Toda a tramitação do Ministério da Saúde já ocorreu, inclusive a parte de seguro, e agora os seus departamentos jurídicos estão finalizando a análise para que possamos assinar, o que deve ocorrer no início da próxima semana", disse.

Segundo Franco, a pasta esperava fechar o contrato ainda nesta sexta, mas os laboratórios ainda estão analisando alguns pontos.

O MS negocia a aquisição de 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões da Janssen. A primeira requer duas doses para imunização contra Covid-19, com eficácia de 94%, e a segunda requer somente uma, com eficácia de 85%.

Além das negociações com Pfizer e Janssen, o ministério negocia ainda obter mais 30 milhões de doses da Moderna e também enviou ofício para obter 30 milhões de doses da chinesa Sinopharm.

