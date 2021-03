Ministério da Saúde distribui 5 milhões de vacinas e orienta usar todas como 1ª dose

A orientação do Ministério da Saúde é que não guardem metade dos imunizantes para garantir a aplicação da segunda dose, conforme é previsto no Plano Nacional de Imunização edit

247 - O Ministério da Saúde vai distribuir aos estados 5 milhões de novas doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo a pasta, neste sábado, 20, todas elas deverão ser usadas como primeiras doses, ou seja, não será necessário guardar metade dos imunizantes para garantir a aplicação da segunda dose, conforme é previsto no Plano Nacional de Imunização.

A aplicação das doses, sem receio que faltem as segundas, que garantem a imunização, se dá pela expectativa de que o governo federal receba lotes semanais de vacinas produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Durante a semana, a Fiocruz anunciou que entregaria as primeiras doses da vacina contra Covid-19 nesta semana. De acordo com a instituição, seriam 1 milhão e 80 mil doses até sexta-feira, 19. A instituição prevê a entrega de 3,8 milhões de vacinas até o fim de março e tem a expectativa de que, no final do mês, a produção diária chegue a um milhão.

Pressão por nova regra de vacinação sem necessidade de guardar segunda dose

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) já havia solicitado, na sexta-feira, 19, ao governo federal mudanças nas regras de armazenamento da segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19.

Eles pediram que estados e municípios não sejam mais obrigados a guardar 50% dos insumos recebidos para aplicar o reforço, pois acreditam que isso pode acelerar a vacinação.

Brasil é o 52º colocado no ranking mundial de vacinação

Apesar do Brasil ser o 5º país do mundo que mais aplicou doses da vacina contra a Covid-19, conforme declarou Jair Bolsonaro a apoiadores no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 19, o país é o 52º colocado no ranking de vacinação contra a Covid-19 no mundo, segundo dados compilados pelo jornal norte-americano The New York Times.

No Brasil, foram 13 milhões de doses aplicadas de vacinas contra o novo coronavírus, mas o ranking leva em conta a proporcionalidade em relação à população, que é o relevante para efeitos de disseminação do vírus.

Nem 5% da população recebeu a primeira dose do imunizante, que representa 4,6% da população. Enquanto apenas 1,6% foram vacinados com as duas doses necessárias para a imunização ter efeito contra o vírus. 75% das doses aplicadas são da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

