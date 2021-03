Ministério da Saúde divulga nota sobre participação em reunião do “kit intubação” que não ocorreu

Revista Fórum - O Ministério da Saúde divulgou na manhã desta segunda-feira (22) uma nota relatando a participação da pasta em uma reunião que não ocorreu. A nota, intitulada “Governo Federal se reúne com representantes das indústrias de medicamentos para soluções emergenciais”, foi compartilhada no portal do governo federal e nas redes sociais do ministério.

A reunião de emergência para tomar decisões sobre o kit intubação, conjunto de medicamentos usados no tratamento da Covid-19 em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), seria realizada neste domingo (21), segundo representantes da indústria. O encontro, no entanto, foi remarcado para terça-feira (23) porque a Anvisa não enviou o e-mail aos participantes confirmando o horário.

De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo (Sindusfarma), Nelson Mussolini, um dos diretores da Anvisa, Romilson Mota, afirmou que estava tudo marcado, mas a assistente teria esquecido de apertar o botão enviar na mensagem de e-mail.

