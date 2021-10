Ministério da Saúde diz que CoronaVac não será usada em 2022 porque tem "baixa efetividade" em idosos

Apoie o 247

247 - Em resposta aos questionamentos da CPI da Covid acerca da descontinuidade do uso da CoronaVac no Brasil a partir de 2022, o Ministério da Saúde afirmou que a decisão, ainda não definitiva, se deve à "baixa efetividade" do imunizante na população acima de 80 anos.

A pasta também citou o fato de a CoronaVac ainda não ser indicada para uso como dose de reforço e a ausência de registro definitivo na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) como fatores levados em questão para a tomada da decisão.

"A razão sobre a possível descontinuidade da vacina CoronaVac no ano de 2022 está diretamente relacionada com condição de sua avaliação pela Anvisa. Até o presente momento, a autorização é temporária de uso emergencial, que foi concedida para minimizar, da forma mais rápida possível, os impactos da doença no território nacional", argumentou o ministério.

