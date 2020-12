Ministério da Saúde diz que há 58 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19 no país

“Precisamos verificar se é reinfecção ou um problema de diagnóstico”, diz Greice Madeleine, assessora técnica do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis edit

247 - De acordo com o Ministério da Saúde, além do primeiro caso confirmado de reinfecção por coronavírus, há outros 58 casos suspeitos no país.

Segundo o ministério, 36 amostras já chegaram aos laboratórios de referência para verificar se o vírus que infectou o paciente da segunda vez é diferente do primeiro.

“Precisamos verificar se é reinfecção ou um problema de diagnóstico”, diz Greice Madeleine, assessora técnica do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis.

Há diagnósticos sendo investigados em nove estados. Uma das dificuldades para fechar a análise é que é preciso ter a amostra da primeira infecção, que não costuma ser guardada por todos os laboratórios.

