Ministério da Saúde diz que mortes chegaram a 'platô', mas casos aumentam

247 - Apesar de achar que o número de óbitos chegou ao "platô", o governo admite que aumenta o número de casos da Covid-19 doença registrado em todas as regiões do país nas últimas duas semanas epidemiológicas, que abrangem o período entre os dias 14 e 27 de junho. Nesse período, foram notificadas 14.350 mortes. .

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, o país teria atingido um nível de estabilização, ou “platô”. Segundo último boletim do ministério, o Brasil tem 1.448.753 casos da doença e 60.632 mortes, infoma O Globo.

"O número de óbitos, que é a fase mais triste dessa doença, tem se mantido relativamente em um platô. Embora elevado, mas em platô", afirmou Medeiros.

Apesar disso, há aumento no número de novos casos da doença no Brasil nas duas últimas semanas epidemiológicas. Segundo os dados do Ministério da Saúde, todas as regiões registraram aumento no período. As situações que, segundo o governo, inspiram mais cuidado são as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Esse processo ocorre ao mesmo tempo em que o Brasil observa a interiorização dos casos e mortes causadas pela Covid-19.

De acordo com o novo boletim divulgado pelo ministério, o Brasil registrou 46.712 casos novos da doença nas últimas 24 horas. No período, foram registradas 1.038 mortes.

Segundo o boletim, os estados com os maiores números de casos são: São Paulo (289.935), Rio de Janeiro (115.278), Ceará (113.017), Pará (105.853) e Maranhão (83.256).

Os estados com o maior número de mortes são: São Paulo (15.030), Rio de Janeiro (10.198), Ceará (6.180), Pará (4.960) e Pernambuco (4.894).

