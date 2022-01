Ministério da Saúde enviará nesta semana documento sobre autoteste de Covid para a Anvisa, diz Queiroga

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta irá encaminhar ainda nesta semana uma posição à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a aplicação do autoteste de Covid-19 no Brasil. “O autoteste é uma iniciativa que pode se somar ao esforço do Ministério da Saúde”, disse Queiroga nesta quarta-feira (12), de acordo com o jornal O Globo.

A declaração de Queiroga foi feita após o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, afirmar que a aprovação do autoteste pela agência depende do envio de documentos que irão balizar as orientações dos exames que poderão ser feitos pelos próprios pacientes.

“Não é simplesmente liberar um autoteste para ser feito em farmácia pelo próprio cliente, pelo próprio cidadão. Ele vem dentro de uma política pública de saúde. Porque é necessário uma previsão de uma série de fatores. Esse resultado precisa ser compilado, caso contrário a gente faz o teste e quem fica sabendo é só quem testou e o sistema de compilação nacional, então isso precisa existir”, disse Barra Torres.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE