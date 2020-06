Ministério da Saúde gastou menos de um terço dos recursos liberados para o combate à pandemia

247 - O Ministério da Saúde gastou menos de um terço dos R$ 39,3 bilhões liberados pelo governo federal para o combate à pandemia do coronavírus. A informação é do ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, e foi divulgada em reportagem pelo Uol. De acordo com o general, o Ministério da Saúde pagou R$ 10,9 bilhões, isto é, cerca de 27,2% do total.

Pazuello ainda afirmou que das oito medidas provisórias com recursos específicos para a Saúde, editadas por Jair Bolsonaro, nenhuma teve os recursos integralmente aplicados. A MP 969/2020 que autoriza a liberação de R$ 10 bilhões para estados e municípios, por exemplo, não teve nenhum recurso aplicado, informa o ministro interino.

Essas MPs preveem compra de equipamentos de proteção individual (EPIs, como máscaras, luvas, etc.), de testes, monitores e ventiladores pulmonares; além de aquisição de leitos de UTI; produção de medicamentos; e assim por diante com outras medidas essenciais para o combate ao coronavírus.

