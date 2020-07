Ministério da Saúde incluiu casos de coronavírus antes do início da pandemia no País

O banco de dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica (Sivep) do Ministério da Saúde registrava dois casos anteriores ao do dia 26 de fevereiro: um bebê de 9 meses, em São Paulo, e outra criança, de um ano, em Itabuna, na Bahia edit

247 - O banco de dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica (Sivep) do Ministério da Saúde incluiu dois casos de coronavírus que teriam ocorrido antes do primeiro infectado confirmado pela pasta, um paciente de 61 anos, na capital paulista. Até a última sexta-feira (17), o banco de dados do Sivep da pasta registrava dois casos anteriores ao do dia 26 de fevereiro: um bebê de 9 meses, em São Paulo, e outra criança, de um ano, em Itabuna, na Bahia.

Especialistas afirmaram que as inconsistências na planilha do ministério deixam evidente a velocidade da Covid-19 e a lentidão com que informações chegam às autoridades.

"Sem dados claros, transparentes e atualizados, as ações tomadas vão refletir o que se vê nos dados: se eles estão defasados, a ação vai ser defasada", afirma Rafael Lopes, integrante do Observatório Covid-19, em entrevista ao jornal O Globo.

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de confirmações (2,1 milhões) e mortes (81 mil) provocadas pela doença. O País só perde para os Estados Unidos, com 4 milhões de casos e 144 mil óbitos.

