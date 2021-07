Ministério da Saúde manterá intervalo de 12 semanas entre doses até vacinar todos os adultos

A medida é uma reação à iniciativa de alguns governadores e prefeitos de encurtar o intervalo entre as duas doses edit

247 - Nos próximos dias, o Ministério da Saúde emitirá uma nova nota técnica mantendo o intervalo de 12 semanas entre a aplicação da primeira e da segunda dose das vacinas contra a Covid-19 da Astrazeneca e da Pfizer no Brasil, informa Igor Gadelha no Metrópoles.

Segundo o jornalista, o documento recomendará que esse prazo seja mantido pelo menos até o governo federal enviar vacinas suficientes para aplicar a primeira dose em toda a população adulta do Brasil.

“A recomendação foi acordada em reunião, na sexta-feira (16/7), da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis do ministério, composta por representantes da pasta e de Estados e municípios”, informa.

O jornalista ainda destaca que a medida da pasta é uma reação à iniciativa de alguns governadores e prefeitos de encurtar o intervalo entre as duas doses. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o governo encurtou o prazo para 10 semanas.

Terceira dose

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou nesta segunda-feira a antecipação do debate para a aplicação de uma terceira dose ou dose de reforço de vacina contra Covid-19 sem o país sequer ter aplicado em toda a população a primeira dose, ao defender que os gestores esperem uma orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Mais cedo, o Estado de São Paulo anunciou que iniciará uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19 em 17 de janeiro do ano que vem, um ano após a primeira aplicação de um imunizante contra a doença no Brasil.

Com informações da Reuters

