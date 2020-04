Ministério da Saúde muda protocolo e libera cloroquina para todos os pacientes em hospital

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou nesta terça-feira, 7, uma mudança no protocolo para utilizar a cloroquina em pacientes diagnosticados com Covid-19. Agora, todos os pacientes em hospital - isto é, tanto os que estão nas UTIs em estado crítico, quanto os que são considerados quadros moderados - poderão usar a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratar a doença. O ministro, entretanto, ainda não aconselha a utilização para casos leves.

Mandetta pediu para que o Conselho Federal de Medicina colha observações clínicas sobre a administração das substâncias e afirmou que cabe à entidade recomendar ou não os medicamentos.

O ministro, na segunda-feira, 6, afirmou ter sido pressionado por dois médicos para mudar o protocolo sobre o uso dos medicamentos, após reunião com Jair Bolsonaro. Mandetta estava receoso por não haver embasamento científico para a utilização da do medicamento como tratamento para a Covid-19. Apesar de alguns estudos mostrarem resultados positivos leves, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que os estudos são inconclusivos por não terem seguido os protocolos científicos mais rigorosos.

Bolsonaro tem apostado no uso da cloroquina assim como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é sócio de empresa que produz a substância, de acordo com o jornal norte-americano The New York Times.

