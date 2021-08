Ministério da Saúde negocia com a Pfizer a compra de mais vacinas, transferência de tecnologia e redução de preço

247 - O Ministério da Saúde está negociando a redução no preço das vacinas da Pfizer contra a Covid-19 que deverão ser aplicadas na população em 2023. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o objetivo é reduzir o preço da dose dos atuais US$ 15 para US$ 4.

A negociação envolve a aquisição de cerca de 200 milhões de doses. A pasta também tenta conseguir que a Pfizer transfira a tecnologia para que o imunizante seja produzido no Brasil.

As tratativas, porém, estão acontecendo de forma discreta. A avaliação do ministério é que são “negócios sensíveis que não podem ser discutidos pelos jornais”.

A reportagem destaca, ainda, que uma autoridade do Ministério da Saúde envolvida com as negociações avalia que existem outras alternativas, além da Pfizer, para a imunização que deve ser feita em 2022, uma vez que a Fiocruz e o Instituto Butantan já estarão produzindo imunizantes no Brasil.

