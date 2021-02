Ministério da Saúde pede R$ 5,2 bilhões à Economia para custear gastos com leitos de UTI

Os estados já manifestam preocupação com a falta de auxílio da União para o combate à pandemia. edit

247 - O Ministério da Saúde pediu ao Ministério da Economia a liberação de R$ 5,2 bilhões para enfrentar a Covid-19 em 20201. Ofício assinado no dia 29 de janeiro pelo secretário-executivo da Sáude, Elcio Franco, afirma que os recursos são necessários para custeio de serviços de atenção especializada, “especialmente leitos de UTI”, entre outras despesas. A reportagem é do jornal O Globo.

Segundo a reportagem, nesta sexta-feira, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) revelou que o número de leitos habilitados para a doença com custeio do governo federal cairá dos atuais 6.830 para 3.187 até o fim de fevereiro. Eram 7.717 em janeiro. Os estados já manifestam preocupação com a falta de auxílio da União para o combate à pandemia.

