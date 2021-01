Ministério da Saúde planeja começar vacinação contra o coronavírus no dia 19

Evento intitulado "Brasil imunizado, somos uma só nação" deverá ser lançado na próxima terça-feira (19) em uma cerimônia no Palácio do Planalto. A data, porém, ainda não foi confirmada oficialmente edit

247 - O Ministério da Saúde deverá lançar na próxima terça-feira (19), em um evento no Palácio do Planalto, o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. A data visa aproveitar a participação dos governadores de todo o Brasil que devem ir à Brasília para participar de uma reunião com Jair Bolsonaro. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o evento, que deverá ter o slogan "Brasil imunizado, somos uma só nação", ainda não confirmado.

De acordo com a reportagem, o assunto está sendo discutido pelo Ministério da Saúde e ideia é que a cerimônia seja marcada pela vacinação de uma pessoa idosa e de um profissional de saúde. Jair Bolsonaro já disse que não pretende ser vacinado contra o coronavírus. A cerimônia também terá o objetivo político de evitar que o governador de João Doria (PSDB) protagonize a primeira imagem de alguém sendo vacinado no Brasil. Doria marcou o dia 25 de janeiro para dar início à vacinação em São Paulo.

A definição de uma data pressionou o governo federal a correr para não ficar para trás e tentar evitar que Doria, adversário político de Bolsonaro, lucre politicamente com o episódio.

Nesta semana, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse que a vacinação por parte do governo federal terá início no "dia D e hora H". Apesar de não ter citado uma data específica, Pazuello vem afirmando que a imunização começará antes do dia 20 de janeiro.

O conhecimento liberta. Saiba mais