Ministério da Saúde se corrige e diz que caso de coronavírus de janeiro foi registrado em março

247 - O Ministério da Saúde corrigiu nesta sexta-feira, 3, a informação que foi divulgada na quinta-feira, 2, de que a primeira morte por coronavírus havia ocorrido já em 23 de janeiro deste ano, mais de um mês antes daquele que foi confirmado com primeiro caso.

"O Ministério da Saúde foi comunicado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta sexta-feira (3) sobre a conclusão de investigação do possível primeiro caso de Covid-19 no Brasil. A informação de início dos sintomas foi alterada de 23/1/2020 para 25/3/2020. Os dados no sistema de notificação estão sendo atualizados”, afirma em nota.

Segundo o ministério, “o erro foi por parte da SES-MG, que é responsável por cadastrar as notificações no sistema". A secretaria estadual de Saúde do Estado afirma que está apurando o ocorrido.

O caso que teria ocorrido em janeiro é resultado, de acordo com o Ministério da Saúde, de uma “investigação retrospectiva” dos pacientes internados com quadros de síndrome respiratória aguda grave. Até então, o primeiro caso positivo havia sido anunciado em 26 de fevereiro e era um homem de São Paulo de 61 anos que esteve na Itália.

