Ministério da Saúde vai incluir adolescentes de 12 a 18 anos com comorbidades na lista prioritária para vacinação

247 - O Ministério da Saúde deve anunciar nesta sexta-feira (30) a inclusão de adolescentes de 12 a 18 anos com comorbidades no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. A informação é da coluna de Lauro Jardim, no Globo.

Alguns estados e municípios já registraram a inclusão do grupo antes mesmo de constar oficialmente no Plano Nacional de Imunização (PNI). A Prefeitura de Porto Alegre iniciou no último sábado (23) a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes com comorbidades na faixa etária de 12 a 14 anos.

