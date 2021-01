Ministério Público apura se houve irregularidades nas denúncias de vacinação de grupos não prioritários

Com políticos, empresários e funcionários públicos furando fila e recebendo doses da CoronaVac sem serem do grupo prioritário, contra o que foi estabelecido no Plano Nacional de Imunização, os ministérios públicos de alguns estados irão apurar se houve irregularidades nas condutas edit

Com políticos, empresários e funcionários públicos furando fila e recebendo doses da CoronaVac sem serem do grupo prioritário, contra o que foi estabelecido no Plano Nacional de Imunização, os ministérios públicos de alguns estados irão apurar se houve irregularidades nas condutas.

Nesta quinta-feira, 21, a vacinação contra a Covid-19 foi suspensa em duas cidades: Manaus (AM) e Tupã (SP).

O Ministério da Saúde diz que estados e municípios têm autonomia para distribuição das vacinas, mas a irregularidade pode incorrer em crimes de prevaricação (omissão de um agente público), improbidade administrativa e dano coletivo. Ainda, quem furar a fila pode ser detido e pagar multa.

O Plano Nacional de Imunização (PNI) definiu os seguintes grupos para receber o primeiro lote de vacina:

Trabalhadores de saúde; Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), como asilos; Maiores de 18 anos com deficiência e que moram em Residências Inclusivas (institucionalizadas); População indígena vivendo em terras indígenas.

Nesta quinta, o Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou dois procedimentos para fiscalizar a vacinação contra a Covid-19 no estado. Os procuradores irão acompanhar a execução do cronograma e plano de vacinação de idosos e deficientes.

