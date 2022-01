Ministério quer comprar 7 milhões de doses da CoronaVac, diz Butantan

"Depois de incorporada no PNI, os estados estão liberados para aplicar", disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Instituto Butantan confirmou, nesta sexta-feira (21), que o Ministério da Saúde manifestou interesse em adquirir 7 milhões de doses da vacina CoronaVac para imunizar crianças e adolescentes com a inclusão dessas doses no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A imunização de crianças com a CoronaVac nesta quinta-feira (20), pouco após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a aplicação da vacina em crianças com idades entre 6 e 17 anos.

“A gente vai avaliar todas as recomendações da Anvisa que foram feitas ontem para que a gente possa orientar de forma correta os estados e municípios. Depois de incorporada no PNI, os estados estão liberados para aplicar”, disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, de acordo com o Metrópoles.

PUBLICIDADE

As doses de Coronavac começaram a ser aplicadas em crianças e adolescentes nesta quinta-feira (20/01), minutos depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação em crianças de 6 a 17 anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE