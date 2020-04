Ministro da Saúde de Israel é diagnosticado com coronavírus

O ministro da Saúde de Israel, Ya'acov Litzman, e sua esposa foram infectados com o coronavírus. A informação foi divulgada pela mídia israelense, citando um porta-voz do Ministério da Saúde edit

Sputnik - De acordo com o porta-voz, citado pelo Jerusalem Post, Litzman, 71 anos, e sua esposa, foram diagnosticados com a COVID-19 e entrarão em quarentena.

Seguindo as recomendações médicas, o ministro continuará cumprindo suas obrigações em casa.

O chefe do serviço de inteligência de Israel, Mossad, Yossi Cohen, e o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Meir Ben Shabbat, também estão se isolando desde que entraram em contato com Litzamn.

Como Litzman se reuniu recentemente com várias figuras públicas sobre questões relacionadas à COVID-19, outros oficiais do governo podem ser solicitados a entrar em quarentena.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de coronavírus em Israel totaliza 6.092, com 26 mortes.

