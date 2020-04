Ministro da Saúde recomenda uso de máscara de pano contra o coronavírus

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta quarta-feira (1º de abril) que "qualquer pessoa" pode fazer sua máscara contra o coronavírus.

"Máscaras de pano para comunitários funciona muito bem como barreira, não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet. Faça a máscara de pano e lave com água sanitária. Lave por 20 minutos, seque, tenha 4 ou 5 de uso pessoal. Reaproveite porque agora é lutar com as armas que a gente tem. Não adianta se lamentar porque a China não está produzindo. Vamos ter que criar as nossas armas e elas vão se aquelas que nós tivermos", disse o ministro.

Segundo ele, o governo estuda mudar a recomendação para que máscaras sejam usadas também por pessoas que não tenham sido contaminadas pelo Covid-19, já que até agora o ministério segue a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o uso de máscaras descartáveis somente para profissionais da saúde, cuidadores de idosos, mães em fase de amamentação e pessoas diagnosticadas com o vírus.

Apesar da eficácia não ter comprovação, o uso de máscaras feitas de TNT, por exemplo, tem sido uma alternativa por conta da falta das máscaras cirúrgicas e a N95, que estão escassas, diante da demanda em todo o mundo.

