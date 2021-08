Ministro descarta aplicação imediata de terceira dose

O ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que estudo com respostas cientícias sobre a terceira dose só deve ser entregue em novembro. Segundo o ministro, não dá para ter parte da população vacinada apenas com uma dose e já começar a aplicar o reforço em outros grupos edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta sexta-feira (20) que é preciso esperar “respostas científicas” que comprovem a eficácia da terceira dose, antes de começar a vacinar a população.

De acordo com Queiroga, não dá para ter parte da população vacinada apenas com uma dose e já começar a aplicar o reforço em outros grupos.

Segundo o ministro, o esforço é para completar o calendário de imunização com a segunda dose até o final de outubro. A expectativa é que 75% da população com até 18 anos esteja vacinada neste período. Informou o site O Antagonista.

A previsão do MS é que o estudo encomendado sobre a terceira dose fique pronto no mesmo período ou no começo de novembro.

