Ministério da Saúde diz que vacinação começará em todas as capitais no mesmo dia

Metrópoles - Em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (13/1), o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, afirmou que, tão logo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize o uso emergencial das vacinas, as doses começarão a ser distribuídas e a campanha começará pelas capitais. A vacinação será iniciada no mesmo horário em todos os estados, e, conforme forem aprovadas mais doses, elas serão distribuídas para o restante dos municípios.

“Em um primeiro momento, não conseguiremos toda a capilaridade. Ela (a vacina) sai de um centro logístico e é levada para os estados. Pode demorar um pouco até conseguirmos o deslocamento até os locais mais remotos”, explica o secretário. O Ministério ainda evita cravar uma data para o começo da campanha de vacinação.

