Modelo de Bolsonaro contra o isolamento, número de mortes por mês bate recorde na Suécia

247 - O número de mortes em abril na Suécia é o maior desde dezembro de 1993, segundo dados do Escritório de Estatísticas do país, que foram divulgados nesta segunda-feira, 18. O motivo é o coronavírus. O país não adotou medidas de isolamento social e por isso é tida como “modelo” por Jair Bolsonaro, no Brasil, e Donald Trump, nos Estados Unidos. O país escandinavo não fechou o comércio nem as escolas.

Na Suécia, até o momento, 3.698 pessoas morreram oficialmente pelo coronavírus (346,55 por 100 mil habitantes), enquanto que na vizinha Dinamarca, que adotou medidas de isolamento social, morreram 537 pessoas (9,263 por 100 mil habitantes).

