(Vídeo) Modelo mais preciso até hoje do coronavírus em 3D é criado

247 - O estúdio Visual Science, especializado em animações biomédicas, criou o modelo mais preciso até o momento do coronavírus e lançou um vídeo que mostra as estruturas ampliadas do vírus que provoca a doença, responsável por atingir 4,5 milhões e causar 304 mil mortes no mundo, de acordo com a plataforma Worldometer, que disponibiliza o número de casos da covid-19 por país.

Os animadores fizeram pesquisas científicas e se basearam em dados compartilhados por virologistas em um banco de dados mundial chamado Protein Data Bank.

A mesma empresa já desenvolveu modelos em 3D de outros vírus, como Zika, HIV, Ebola, influenza A/H1N1 e papilloma, em um projeto sem fins lucrativos.

