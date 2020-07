Moderna avança em vacina contra Covid-19 e recebe US$ 472 a mais para pesquisa

247 - Uma possível vacina contra o coronavírus teve bons resultados contra a mutação mais comum do coronavírus. A vacina é fabricada pela empresa norte-americana Moderna e foi testado para a mutação D614G do vírus, presente em mais de 70% das infecções confirmadas no mundo. Em alguns países da Europa, a mutação está presente em 100% dos casos.

A vacina da Moderna foi testada em humanos, macacos e ratos. Há uma semana atrás, os resultados da fase 1 consideraram segura a vacina e que ela causa uma resposta imune e produz anticorpos em humanos, segundo foi publicado na The New England Journal of Medicine.

Na corrida pela vacina contra Covid-19, a empresa iniciará nesta segunda-feira, 27, os testes da fase 3 de pesquisas clínicas, após o recrutamento de cerca de 30 mil voluntários. Para favorecer a pesquisa, a Moderna anunciou o recebimento de mais US$ 472 milhões da Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado para realização dos testes.

