Montadoras no Brasil estudam usar fábricas para produzir materiais hospitalares

Sputnik - Paradas por causa do novo coronavírus, fábricas de veículos no país podem passar a fabricar produtos hospitalares para ajudar no combate à pandemia, como respiradores e ventiladores pulmonares.

Segundo o jornal O Globo, que cita a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), montadoras e autoridades do governo já iniciaram conversas sobre a adaptação das fábricas. Movimento semelhante já ocorre em outros países, como Reino Unido e Alemanha.

As fabricantes de veículos no Brasil estão paralisando suas atividades devido à pandemia do coronavírus. Mais de 35 unidades do país, das 65 existentes, interromperam sua produção. Mais de 100 mil trabalhadores estão em férias coletivas, licenças ou suspensão temporária do contrato de trabalho.

Impressoras 3D podem ser usadas

As montadores poderiam usar impressoras 3D para produzir os materiais hospitalares, que depois seriam finalizados por empresas especializadas.

De acordo com o jornal, a Fiat Chrysler confirmou estar participando de discussões em âmbito estadual e federal para avaliar de qual forma poderia contribuir. A GM, a Ford e a Mercedes-Benz também demonstraram interesse em fabricar os equipamentos.

Algumas empresas colocaram suas frotas para ajudar no transporte de trabalhadores no interior do país, de álcool gel e de equipamentos médicos.

Conversas com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), órgão vinculado ao Ministério da Economia para políticas industriais, estariam em andamento.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos do novo coronavírus no Brasil é de 2.201, com 46 mortes.