Mortes de pessoas abaixo de 60 anos por Covid-19 superam as de idosos pela primeira vez no Brasil

247 - Um total de 53,6% das mortes da Covid-19 no Brasil foi de vítimas com até 59 anos de idade entre os dias 30 de maio e 5 de junho. Pela primeira vez na pandemia, o país contabilizou mais óbitos entre crianças, jovens e adultos por causa da doença em comparação com as pessoas a partir de 60 anos. Foi o que apontaram números dos cartórios de registro civil em nível nacional responsáveis pela certidões de óbito.

A maior redução ocorreu na participação de mortes de idosos com 80 anos ou mais, que respondeu por 30% dos óbitos em 2020, mas representaram 13,7% do total na semana passada. A informação foi publicada pelo portal Uol.

De acordo com Antônio Lima, epidemiologista da Universidade de Fortaleza (Unifor), “a gente já começa a perceber mudanças nesse quadro etário na distribuição proporcional de óbitos e casos, mas também na incidência e na taxa de mortalidade da covid”. “A gente começou a sentir mesmo um pouco na transição de abril para maio”.

Diretora em São Paulo da Sociedade Brasileira de Imunizações, Melissa Palmieri destacou que "a maioria dos idosos acima de 85 anos fez as duas doses da CoronaVac”. “Acima de 80 começaram com AstraZeneca. Quando vai descendo, está a maioria [dos idosos] com uma dose", afirmou.

“O que nós estamos observando é uma redução de hospitalização e mortalidade nos grupos que têm completado as doses. Isso é mais uma uma resposta para sociedade de que se vacinar é importante. É mais uma ferramenta para nos apoiar a sair desta pandemia”.

