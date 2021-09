Mortes por "causas mal definidas" crescem 30% durante a pandemia e apontam para subnotificação da Covid

Apoie o 247

247 - O número de mortes em decorrência de "causas mal definidas", segundo a Folha de S. Paulo, cresceu 30% no Brasil no primeiro ano da pandemia. Para especialistas, o dado reforça a possibilidade de subnotificação de óbitos pela Covid-19.

Foram registrados como "casos mal definidos", por exemplo, aqueles óbitos ocorridos em casa ou em hospital, sem assistência ou com causa desconhecida.

Ocorreram 97.436 óbitos desse tipo no país no ano passado, contra 74.972 em 2019; um aumento, portanto, de 22.464 casos em um ano. O número representaria 11,5% dos 194.976 mortos brasileiros em decorrência do coronavírus em 2020.

Os dados citados foram coletados do SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) do Ministério da Saúde pela médica epidemiologista e especialista sênior da Vital Strategies Fatima Marinho. "Geralmente as mortes no domicílio, quando são mal definidas, ocorrem na população mais pobre, que não teve acesso a médico ou estava sem assistência médica nos dias que antecederam o falecimento, não tendo sido possível conhecer a causa da morte sem outras investigações".

