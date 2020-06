Mortes por coronavírus no mundo passam de meio milhão

Embora o número total de mortes tenha se estabilizado nas últimas semanas, especialistas de saúde expressam preocupações com as cifras recordes de casos novos em países como Estados Unidos, Índia e Brasil edit

Reuters - O número de mortes decorrentes da Covid-19 ultrapassou meio milhão no domingo, de acordo com uma contagem da Reuters, um marco aterrorizador da pandemia global, que parece ressurgir em alguns países enquanto outras regiões ainda sofrem com a primeira onda.

A doença respiratória causada pelo novo coronavírus é particularmente perigosa para os idosos, mas outros adultos e também crianças estão entre as 501 mil vítimas fatais e 10,1 milhões de casos registrados.

Embora o número total de mortes tenha se estabilizado nas últimas semanas, especialistas de saúde expressam preocupações com as cifras recordes de casos novos em países como Estados Unidos, Índia e Brasil, e também com novos surtos em partes da Ásia.

Mais de 4.700 pessoas estão morrendo de doenças ligadas à Covid-19 a cada 24 horas, segundo cálculos da Reuters com base em uma média vista entre 1º e 27 de junho.

Isto equivale a 196 pessoas por hora, ou uma pessoa a cada 18 segundos.

Até agora, cerca de um quarto de todas as mortes ocorreram nos EUA, como mostram dados da Reuters. O aumento recente de casos é mais pronunciado em Estados do sul e do oeste do país, que realizaram reaberturas precoces das atividades. No domingo, autoridades norte-americanas relataram cerca de 44.700 casos novos e 508 mortes adicionais.

A quantidade de casos também cresce rapidamente na América Latina, que ultrapassou no domingo o total de infecções diagnosticadas na Europa, o que torna a região a segunda mais afetada pela pandemia — a primeira é a América do Norte.

Do outro lado do mundo, autoridades da Austrália cogitavam readotar medidas de distanciamento social em algumas regiões nesta segunda-feira depois de relatarem o maior aumento diário de infecções em mais de dois meses.

A primeira morte registrada do novo vírus aconteceu em 9 de janeiro, um homem de 61 anos da cidade chinesa de Wuhan que frequentava um mercado de produtos perecíveis que foi identificado como a fonte do surto.

Em meros cinco meses, o número de mortes da Covid-19 superou o de vítimas fatais anuais da malária, uma das doenças infecciosas mais mortíferas do mundo.

Especialistas de saúde pública estão analisando como a demografia afeta as taxas de mortalidade em regiões diferentes — alguns países europeus com populações mais idosas relataram taxas de mortalidade mais altas, por exemplo.

