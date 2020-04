Mortes por coronavírus ultrapassam 90 mil no mundo, diz Johns Hopkins University

O país com mais óbitos é a Itália, com 17.699, seguido pela Espanha, com 15.238 edit

247 - O número de mortes por coronavírus no mundo ultrapassou 90.000, de acordo com a Johns Hopkins University, mostra centro de pesquisa da universidade, o CSSE (Center for Systems Science and Engineering, em inglês), que mapeia os casos pelo globo.

A maioria das mortes são na Itália, com 17.669 dos 139.422 casos confirmados. O país é seguido pela Espanha, com 15.238 óbitos e 152.446 casos. Entretanto, o país com mais pessoas infectadas é os Estados Unidos, como 423.579 casos e 14.831 óbitos.

