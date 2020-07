Mortes por Covid-19 aumentam em 11 estados após relaxamento de restrições

Estatísticas oficiais demonstraram que ainda é cedo para o relaxamento do isolamento social em várias localidades do País. O Ministério da Saúde, por exemplo, está sem titular desde meados de maio. Desde então, a média móvel diária de mortes por coronavírus aumentou 52% edit

247 - A média de mortes por coronavírus no Brasil se manteve acima de mil ao longo deste final de semana. Onze estados ainda testemunham aumento no número diário de óbitos por Covid-19. A comunidade científica atribui o cenário ao afrouxamento de restrições de circulação e à desobediência às regras de isolamento social, além de falta de coordenação do governo federal. O Ministério da Saúde, por exemplo, está sem titular desde meados de maio. Desde então, a média móvel diária de mortes aumentou 52%. As informações são do jornal O Globo.

Neste domingo (26), o Brasil registrou 23.467 novos casos e 556 novos óbitos por coronavírus, segundo um consórcio de veículos de imprensa formado por O GLOBO, Extra, G1, UOL, Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Ao todo são 2,4 milhões infecções e 87 mil mortes em decorrência da coronavírus.

Dos 124 dias de média móvel diária calculados, a partir de 24 de março, o País ficou num patamar superior a mil óbitos em 41 dias.

De acordo com Gabriel Maisonnave Arisi, pesquisador da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, "o índice atual mostra que o país soma mais 7 de mil novas mortes por semana, ou 30 mil por mês. É muito provável que cheguemos a 200 mil até o final do ano.

"As regiões Sul e Centro-Oeste são as que mais sentem o impacto hoje, mas o contágio e os óbitos não sobem apenas nestas localidades. Há grandes bolsões populacionais ainda não expostos ao vírus".

