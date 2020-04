Mortes por Covid-19 dobram em uma semana e chegam a 2.141

247 - No primeiro balanço divulgado na gestão de Nelson Teich, o oncologista assumiu o órgão no lugar de Luiz Henrique Mandetta, o Ministério da Saúde informa que o Brasil já passou dos dois mil mortos em consequência do coronavírus. O país tem 33.682 casos confirmados da Covid-19, um crescimento de 11% em relação aos últimos dados disponíveis. A taxa de letalidade da doença é de 6,4%.

Em apenas sete dias, o número de mortes mais que dobrou. Em 10 de abril, o país registrava 1.052 mortes. Nesta sexta (17), 2.141.

Nas últimas 24h, foi registrado recorde no número de mortes: 217 em um único dia, sendo um aumento de 11% em relação ao total divulgado na quinta (16).

São Paulo continua sendo o epicentro da doença, com 12.841 confirmados de contaminação e 928 mortes. O Rio de Janeiro tem 4.349 contaminados oficialmente confirmados e 341 mortes.

O estado do Ceará, por sua vez, tem 2.684 de casos confirmados e 149 mortes.

