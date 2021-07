Mortes por Covid-19 em julho de 2021 superam as de julho de 2020, pior mês do ano passado

247 - O Brasil contabilizou 33.660 mortes por Covid-19 do dia 1º de julho até essa terça-feira (27), de acordo com números apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de Saúde do país. As informações foram publicadas pelo portal G1.

A quantidade de óbitos já é maior do que o de julho de 2020, pior mês da pandemia no ano passado, que teve 32.912 óbitos. Na média móvel, as mortes no país vinham em tendência de queda até o dia 22. Desde o dia 23, entretanto, vêm mostrando estabilidade.

Segundo a epidemiologista Lucia Pellanda, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), a reabertura e a retomada de atividades ainda estão sendo feitas antes da hora.

PUBLICIDADE

"Essa parece uma lição muito explícita que o vírus quer nos ensinar e a gente se recusa a aprender – a gente sempre flexibiliza antes da hora. Tanto no Brasil quanto globalmente. O grande risco é que, quando começa a melhorar, a gente começa a liberar tudo antes da hora. Todas as vezes aconteceu isso: cada descenso de pico a gente liberou antes da hora e acabou ficando num patamar alto", afirmou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.