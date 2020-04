Coronavírus mata mais do que gripe em toda a década no Brasil

247 - “O Brasil deve chegar nesta semana a um número oficial maior de mortos, por Covid-19, do que o de todas as vítimas dos últimos dez anos da influenza em período equivalente”, informa Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo. Entre janeiro e meados de abril, 1.645 pessoas faleceram infectadas pela gripe influenza. Desde o início da pandemia no Brasil, 1,5 mil morreram de coronavírus no Brasil.

Com mais de duzentos mortos nas últimas 24 horas e com o número crescente cada dia, as mortes por covid-19 no País vão ultrapassar esta semana (possivelmente na quarta-feira, 15) as da influenza na década, no período de abril, somados. O número de óbitos do novo coronavírus já é maior que o da influenza em todo o ano de 2019 (1.149), 2018 (1.348) e 2017 (514), separados.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.