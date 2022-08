Apoie o 247

ICL

RT - O Ministério da Defesa da Rússia acredita que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, em inglês) pode ter estado envolvida na emergência do Covid-19 em benefício das grandes empresas farmacêuticas.

De acordo com a declaração do ministério, o Labyrinth Global Health estudou coronavírus e varíola macaco como parte do programa biológico do Pentágono.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estamos assistindo a uma tendência clara: os agentes patogênicos de doenças infecciosas que caem na área de interesse do Pentágono tornam-se mais tarde pandemias".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.