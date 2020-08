Mourão critica ações da ONU e da OMS no enfrentamento à Covid-19

"Na minha opinião, a ONU não teve um papel relevante nesse momento de combate à pandemia. Não houve uma única reunião do conselho de segurança da ONU para tratar desse assunto. E, se questiona fortemente, o desempenho da Organização Mundial da Saúde”, disse o vice-presidente, general Hamilton Mourão edit

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, criticou a atuação da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. "Na minha opinião, a ONU não teve um papel relevante nesse momento de combate à pandemia. Não houve uma única reunião do conselho de segurança da ONU para tratar desse assunto. E, se questiona fortemente, o desempenho da Organização Mundial da Saúde”, disse Mourão nesta sexta-feira (31) durante participação em um fórum organizado pela BandNews.

“Isso terá consequências em um futuro próximo e o efeito pode ser essa desglobalização que nós estamos vendo", completou. Ainda segundo ele, “a pandemia da covid-19, eu tenho absoluta certeza que todos entendem, é o maior desafio enfrentado pela humanidade neste século. Ela causa implicações sociais, econômicas e políticas e todos os países vêm procurando arrefecer os efeitos nestes três campos”.

