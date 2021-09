Mulher americana não se vacina contra a Covid, contrai o vírus, e fez apelo antes de morrer: “não esperem”

Apoie o 247

247- Uma mulher do estado norte-americano da Flórida publicou um último vídeo no TikTok, antes de morrer em decorrência da covid-19. Na rede social, Megan Blankenbiller, que diz ter esperado o que considerava a "hora certa" para se vacinar, demonstra seu arrependimento pela postura e pede aos seguidores que se vacinem o mais cedo possível. A reportagem é do portal UOL.

"Eu não deveria ter esperado. Eu acho que mesmo que você tenha apenas 70% de certeza de se vacinar, faça. Não espere. Vacine-se", disse Megan no vídeo com 900 mil visualizações. "Porque, felizmente, se você for vacinado, não vai acabar em um hospital como eu", acrescentou.

A jovem de 31 anos, que tinha mais de 15.000 seguidores no TikTok, passou a apresentar sintomas da doença no dia 13 de agosto. No entanto, conforme registrado em um site governamental, ela poderia ter se imunizado desde o mês de abril.

"Acho que esperar foi um erro. Não me vacinei, mas não sou antivacinas. Eu esperei muito tempo. Estava assustada. Durante várias semanas fiquei pensando em me vacinar, estava pronta para fazer e, sinceramente, esperei porque estava tentando convencer toda a minha família a se vacinar simultaneamente", ela explica no vídeo.

