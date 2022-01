Mulher com HIV acumula 21 mutações do coronavírus, estando infectada por 9 meses

As informações foram publicadas em artigo no site Social Science Research Network (SSRN) edit

Sputnik - Uma mulher com o vírus HIV na África do Sul permaneceu infectada pelo SARS-CoV-2 por nove meses, durante os quais o patógeno em seu organismo teve 21 mutações, segundo o estudo.

O artigo com os resultados da pesquisa foi publicado no site Social Science Research Network (SSRN).

Conforme a matéria indica, ela tinha a cepa Beta. Além disso, a pessoa não tinha recebido o tratamento adequado para o HIV por muito tempo, com o qual nasceu.

"Uma mulher de 22 anos com infecção progressiva do HIV esteve infectada pela variante Beta do SARS-CoV-2 no decorrer de nove meses, enquanto isso, o vírus conseguiu mais de 20 mutações adicionais", diz o estudo realizado pelos cientistas sul-africanos.

A paciente testou positivo para a Covid-19 em janeiro de 2021. Em setembro, ela foi internada em um hospital na Cidade do Cabo, onde a Covid-19 também foi confirmada.

As pesquisas realizadas demonstraram que foi justamente um caso de infecção duradoura de nove meses e não de reinfecção. Ela só teve teste negativo no final de novembro.

Adicionalmente, nota-se que, desde janeiro do ano passado, a mulher tinha problemas com o tratamento do HIV, que foi reiniciado após a internação. "A terapia antirretroviral suprimiu o HIV e eliminou o vírus SARS-CoV-2 em seis-nove meses", conforme o estudo.

Os autores do trabalho ressaltaram que o caso analisado "completa as provas de que uma forte supressão da imunidade ligada à infecção pelo HIV não controlada pode levar às infecções crônicas pelo SARS-CoV-2".

Conforme é referido, isso pode levar à acumulação de mutações, algumas das quais escapam à resposta imune, o que resulta, por sua vez, no surgimento de novas variantes no organismo.

